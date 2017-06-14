  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

انتحاري يهاجم مطعماً شعبيًا في مقديشو بسيارة مفخخة.. وحركة الشباب تتبنى

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
اترك تعليقا
17 Views
انتحاري يهاجم مطعماً شعبيًا في مقديشو بسيارة مفخخة.. وحركة الشباب تتبنى

هاجم انتحاري بسيارة مفخخة مطعما شعبيا في العاصمة الصومالية مقديشو وتلا ذلك اشتباك مسلح مع قوات الامن، فيما يخشى وقوع ضحايا، بحسب الشرطة وشهود عيان.
وقال مسؤول الشرطة علي محمد أن “انتحاريا دخل بسيارة مليئة بالمتفجرات إلى المبنى”، وقال إن الهدف هو مطعم “بوش تريتس″.
ولم ترد معلومات فورية عن وقوع قتلى، إلا أن شهود العيان تحدثوا عن سماع طلقات نارية متفرقة عقب التفجير.
وذكر عباس أحمد، الذي كان في مطعم مجاور عند وقوع التفجير، أنه شاهد “جثث العديد من القتلى والجرحى”.
كما أعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم. وتزيد وتيرة الهجمات خلال شهر رمضان، ووقع تفجير الاربعاء عقب الافطار في الوقت الذي تكتظ فيه المساجد والمطاعم.
و”بوش تريتس″ هو مطعم جديد نسبيا في الاحياء الراقية من العاصمة ويرتاده بشكل خاص الشباب والصوماليون الزائرون الذين يعيشون خارج بلادهم.

print
المصدر : NBN

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

} } //end class