انخفاض إضافي غدا بدرجات الحرارة التي تقارب معدلاتها الموسمية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية ان تنحسر تدريجياً الكتل الهوائيّة الحارّة عن جبال لبنان ابتداءً من اليوم ويبقى تأثيرها على الساحل والداخل حتى مساء يوم غد الاربعاء.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال واستقرارها على الساحل والداخل، كما يتكوّن الضباب على المرتفعات خلال الفترات الصباحية والمسائية اليوم وخلال الأيام القادمة.

الخميس: غائم جزئيّاً مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة التي تقارب معدلاتها الموسمية. الجمعة: غائم جزئيّاً مع استمرارانخفاض درجات الحرارة على الجبال والداخل، دون تعديل يُذكرعلى الساحل.

ملاحظة: الحرارة المحسوسة على السّاحل (لا الفعليّة التي تقاس بالظل ) تقارب 38 درجة بسبب نسبة الرطوبة المرتفعة.

تحذير: من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجيّة، ومن التعرّض لأشعة الشمس المباشرة خاصّةً خلال فترة الظهيرة، كما نذكر بضرورة الاكثار من شرب المياه.

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المصدر : مصلحة الأرصاد الجوية