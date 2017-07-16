انصاري: تواجد إيران في سوريا ليس رهنا بموافقة أي من الاطراف

أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والافريقية حسين جابري انصاري أن تواجد القوات الايرانية بأي نوع وفي أي مستوى في الازمة السورية جاء بدعوة من #الحكومة_السورية والاتفاقات بين البلدين وهو ليس رهنا بموافقة أي من الأطراف الاقليمية او الدولية.

وأردف انصاري في تصريح صحفي على هامش لقائه اليوم السبت بالمبعوث الخاص للرئيس الروسي الى سوريا الكساندر لافرينتيف أن إيران لم ولن ترغب من حيث المبدأ في التدخل بشكل واسع في الازمة السورية، مضيفا “نحن حددنا تواجدنا في سوريا بشكل محدود ودقيق ووفقا لدعوة الحكومة السورية والاتفاق معها، وذلك بهدف اعادة الاستقرار والهدوء إلى سوريا وانهاء الازمة في أسرع وقت ممكن”.

ولفت انصاري في معرض الرد على سؤال بشأن مشاركة الوفد الفرنسي في اجتماع استانا 5 ان عملية مفاوضات استانا تضم الدول الراعية الثلاث إلى جانب ممثلين عن الحكومة والمعارضة في سوريا ومندوبين عن بعض الأطراف بصفة مراقب في اجتماعات رسمية وعامة.

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المصدر : NBN