بالصور ـ انطلاق انتخابات نقابة معلمي المدارس الخاصة

انطلقت اليوم انتخابات نقابة معلمي المدارس الخاصة ..

أفادتنا مراسلة الـ NBN الى كلية علي ابن ابي طالب ـ جمعية المقاصد في بيروت الاشرفية، ان الانتخابات تجري بين لائحتين، الاولى مكتملة برئاسة رودولف عبود مدعومة من حركة أمل، والثانية برئاسة نقيب المدارس الخاصة الحالي نعمة محفوض.. حيث تجرى الانتخابات في سبعة مراكز منتشرة في بيروت وسائر المحافظات ..

عدد المقترعون المسجلون في لوائح الشطب في بيروت 2200 مقترع

كما سجلت نسبة الاقتراع حتى الساعة من 28 الى 30% وذلك استنادا الى مندوبي جمعية المقاصد الموجودين في كل المراكز الاخرى

ويرجح ان تصل نسبة الاقتراع الى 48%

صناديق الاقتراع تقفل عند الساعة الخامسة عصراً .. وسيعلن النتيجة مدير عام وزارة العمل جورج أيدا عند الساعة السادسة عصراً

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المصدر : NBN