انطلاق مهرجان “مجد الشهادة والرّياضة الثاني” في القصيبة

لمناسبة ذكرى انطلاقة أفواج المقاومة اللبنانية -أمل افتتحت حركة أمل -شعبة القصيبة مهرجان “مجد الشهادة والرّياضة الثاني” في كرة القدم بحضور كوادر حركية وفعاليات بلديّة وإجتماعية وتربويّة ورياضيّة تقدمهم مسؤول الشباب والرياضة في إقليم الجنوب الأستاذ عمران حسن، المسؤول التنظيمي للمنطقة الثانية الحاج أنيس معلم ومسؤول الشباب والرياضة في المنطقة الأستاذ محمد مهدي ورئيس وأعضاء المجلس البلدي في القصيبة وحشد من المشجّعين، حيث كانت كلمة للأستاذ عمران حسن أكّد خلالها على دور الشّباب في صيانة المجتمع وتحصينه بوجه التحديّات.