اهمية موقع “تل الدكوة” الاستراتيجي

يقع “تل دكوة” شرق المحطة الحرارية في ريف دمشق الشرقي، وهو مرتفع صخري يبلغ ارتفاعه 920 متراً عن سطح البحر.

وتكمن أهمية “تل دكوة” كونه يشكل نقطة ربط تصل بين الشمال والجنوب في البادية الشرقية للعاصمة.

وكان “التل” نقطة أساسية لتنظيم داعش، وبعد انسحابه من شرق العاصمة بداية العام الجاري، عمدت فصائل “الجيش الحر” وتحديدا “جيش أسود الشرقية” و”قوات أحمد العبدو” الى التمركز في “التل” وجعله نقطة اساسية لمسلحيهم وذلك لأهمية موقعه الاستراتيجي.

ونظرا لأهمية المنطقة المذكورة، بدأت قوات الجيش السوري تحضيراتها للسيطرة عليه، وتم أول أمس السيطرة على “تل العبد” أحد اهم المرتفعات في المنطقة، وصباح اليوم تقدمت القوات من المحورين الشمالي والغربي للتل وأحكمت سيطرتها عليه وبذلك يكون الجيش السوري قد حرر مساحة تقدر بـ 550 كم مربع.

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المصدر : NBN