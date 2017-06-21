اوامر ملكية سعودية فجرا : محمد بن سلمان وليا للعهد

صدر في السعودية الأربعاء 21 يونيو/حزيران 2017، أمر ملكي قضى بإقصاء ولي العهد محمد بن نايف واستبداله بنجل الملك محمد بن سلمان، في خطوة مثلت انقلابا متوقعاً.

وصدر القرارا فجراً والناس نيام، وهو ما اعتاد عليه الديوان الملكي في الآونة الأخيرة حيث يصدر القرارات في أوقات متأخرة من الليل.

وفي آخر تعديل وزاري استيقظ السعوديون ليتفاجأوا بأوامر ملكية منتشرة على المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي قد أصدرها الديوان الملكي.

ومن بداية الأزمة مع قطر كانت تصدر تصريحات وتحليلات بين الفينة والأخرى أن السعودية تُمهد لإقصاء ولي العهد واستبداله بنجل الملك.

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المصدر : NBN