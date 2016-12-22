ايران: القرار الأممي الأخير حول سوريا مضر بالمساعي الرامية لحل سياسي

أكد مندوب ايران الدائم لدى الامم المتحدة غلام حسين دهقاني على أن القرار المقترح من جانب ليختنشتاين وقطر (الذي تم إقراره باغلبية ضعيفة في الجمعية العامة للأمم المتحدة) قرار مضر من شأنه إضعاف المحاولات الرامية إلى اعتماد حل سياسي للأزمة السورية.

وقال دهقاني في كلمة القاها مساء الاربعاء في الجمعية العامة للامم المتحدة أن إيران تؤكد كما هو الحال دائما أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في سوريا وأن الشعب السوري هو الذي يجب أن يقرر مستقبله السياسي.

واضاف، أن واجب المجتمع الدولي تجاه سوريا في المرحلة الصعبة الحالية وخلال معركتها ضد الإرهاب والتطرف هو مساعدتها، وأن الهدف من أي مبادرة في ظل الظروف الراهنة يجب أن يكون إنهاء الصراع في سوريا من أجل بدء عملية المصالحة السياسية في أقرب وقت ممكن تحت قيادة القوات السورية ولكن هذا القرار سوف يخدم عكس هذا الغرض.

وتابع أن القرار يعاني من العديد من المشاكل القانونية بما في ذلك انتهاك ميثاق الأمم المتحدة والسيادة السورية.

وقال دهقاني أنه وفقا لمعايير وقواعد القانون الدولي فإن إنفاذ القانون لتعقيب ومعاقبة مرتكبي الجرائم تدخل في إختصاص البلدان ولذلك، فإن إنشاء آلية مقررة في قرار الجمعية العامة دون الحصول على موافقة من الحكومة السورية يعتبر تجاهلا سافرا لسيادة هذا البلد.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اقرت مؤخرا تشكيل فريق عمل مهمته تحضير ملفات حول جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في سوريا.

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المصدر : العالم