ايران تبرم صفقة لإنشاء سكة حديد تربط ما بين آسيا وأوروبا

أبرمت ايران مع 4 دول آسيوية وأوروبية صفقة لانشاء معبر من السكة الحديدية تربط بين آسيا من الجنوب الشرقي مرورا بالشرق الاوسط وصولا لأوروبا، من خلال محور ايران الرابط ومن المقرر ازدياد حجم المبادلات حتى 200 الف طنا حتى نهاية العام الجاري.

وأفادت وكالة “مهر” للأنباء، أن مكتب الشؤون الدولية لسكة الحديد الإيرانية، اعلن خلال تقرير له عن ابرام صفقة بين رؤساء خمسة دول وهي إيران وآذربيجان وجورجيا واوكرانيا وبولندا من أجل مشروع انشاء معبر مشترك يحيط بهذه الدول امتدادا من الجنوب الغرب الى الجنوب. وجاء في هذا التقرير أن هذا المعبر يعد طريقا ملائما لربط دول جنوب شرق اسيا والهند وباكستان والدول المحاذية للخليج الفارسي ببولندا وباقي الدول الاوروبية من خلال محور ايران .

الجدير بالذكر أن اعضاء مشروع المعبر الجنوبي – الغربي – الجنوبي ، تعهدوا بأنهم سيبذلون جميع جهودهم من أجل ازدياد حجم المبادلات لتصل الى 200 الف طنا من الحمولة ، حتى نهاية العام الجاري.

ومن المقرر أن تعقد اول جلسة تنسيق بين اعضاء المعبر في السادس حتى السابع من شهر ايلول القادم في مدينة “أوديسا” الاوكرانية.