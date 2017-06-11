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ايران ترسل خمس طائرات من المواد الغذائية الى قطر

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, عربي, يحدث الان
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ايران ترسل خمس طائرات من المواد الغذائية الى قطر

-اعلن المتحدث باسم شركة الطيران الايرانية ان طهران ارسلت خمس طائرات من المنتجات الغذائية الى قطر بعد الحظر الذي فرض عليها من قبل السعودية والامارات والبحرين.

وقال الناطق شاهرخ نوش آبادي “حتى الآن ارسلت خمس طائرات تنقل كل منها حوالي تسعين طنا من المنتجات الغذائية والخضار الى قطر”، موضحا ان “طائرة سادسة ستقلع اليوم الاحد”.

واضاف “سنواصل عمليات الارسال هذه طوال طلب قطر لذلك”، بدون ان يوضح ما اذا كانت هذه الشحنات مساعدات او صفقة تجارية.

من جهة اخرى، قال محمد مهدي بنشري مدير مرفأ دير في جنوب ايران ان “350 طنا من المواد الغذائية تم تحميلها ايضا على ثلاث سفن صغيرة”.

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المصدر : NBN

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