ايران والصين تجريان مناورات بحرية مشتركة في مضيق هرمز وبحر عمان

ستقوم السفن الحربية الايرانية والصينية بعد غد الاحد تمرينا عسكريا مشتركا في مضيق هرمز و بحر عمان.

واعلن قائد المنطقة الاولى للقوة البحرية الايرانية في ميناء بندر عباس (جنوب) الادميرال امير حسين آزاد ، لدي لقائه قائد مجموعة السفن الحربية الصينية التي رست امس الخميس في بندرعباس ان المناورة البحرية المشتركة ستجري في شرق مضيق هرمز وتمتد حتي شمال المحيط الهندي.

واوضح ان الهدف من هذا التمرين العسكري المشترك هو تبادل الخبرات بين القوات البحرية بين البلدين قائلا ان العلاقات السياسية والدبلوماسية والدفاعية بينهما تخدم ضمان الامن والحفاظ علي استقرار مياه المحيط الهندي والممرات البحرية.

وفيما اشار الي التعاون المشترك بين القوات البحرية الايرانية والصينية اوضح إن هذا التعاون يتمثل في تبادل المعلومات والتجارب في مجال مكافحة القرصنة والدفاع عن السفن التجارية وكذلك تنفيذ عمليات الاغاثة.

من جانبه اعلن قائد مجموعة الـ 150 الصينية «شن هااو» عن اعتقاده بان اقامة مثل هذه التمرينات بشكل ناجح، ستسهم في تمتين العلاقات الودية وكذلك تعزيز الثققة بين القوات البحرية لدى البلدين.

واكد انه ورغم المسافة الجغرافية البعيدة التي تفصل الصين عن ايران والبالغة الاف كيلومترات، فان التعاون البحري بين البلدين ماض نحو الامام وذلك في ظل تضافر جهود الجانبين للحفاظ على السلام والاستقرار.

و وصف الصين و ايران بانهما بلدان ذو حضارة عريقة قائلا ان تبادل مختلف الوفود البحرية بين البلدين جعل التعاون بينهما يدخل مرحلة جديدة.

يذكر إن مجموعة سفن حربية صينية رست امس الخميس في المنطقة الاولى للقوة البحرية الايرانية في ميناء بندرعباس وتضم المجموعة البحرية الصينية مدمرة وسفينة لوجستية ومروحية، وهي بقيادة الادميرال “شن ها او”.

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المصدر : NBN