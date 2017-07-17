باريس سان جيرمان مستعد لجعل أسينسيو أغلى صفقة في التاريخ!

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مستعد لجعل الشاب أسينسيو لاعب ريال مدريد الإسباني أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، وهذا في حالة موافقة المرينجي على رحيله.

وكان أسينسيو ابن الـ21 عاما قد أنضم لريال مدريد عام 2014، ولكنه أعير لأكثر من نادي آخرهم إسبانيول الإسباني، وبدأ في اللعب بالفريق الأول بالمرينجي الموسم المنقضي، ونال إعجاب الجميع، مما دفع سان جيرمان للتفكير في التعاقد معه.

وذكر موقع “دون بالون” أن باريس سان جيرمان مستعد لدفع مبلغ 150 مليون يورو مقابل التعاقد مع الشاب المميز ماركو أسينسيو في إنتظار رد مسئولي ريال مدريد.

وأشار الموقع أن النادي الباريسي أصبح مهتماً بالتعاقد مع أسينسيو وهذا بعد فشل التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي بسبب رغبته في الاستمرار مع ناديه الحالي موناكو أو الانضمام لريال مدريد.

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المصدر : NBN