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باريس سان جيرمان يتعاقد رسمياً مع الجزائري الإسباني يوري بيرتشيتشي

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مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية
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باريس سان جيرمان يتعاقد رسمياً مع الجزائري الإسباني يوري بيرتشيتشي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الجمعة من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن تعاقده مع اللاعب يوري بيرتشيتشي.

وأكد البيان الرسمي الصادر عن النادي الفرنسي أن التعاقد مع الظهير الأيسر يوري بيرتشيتش جاء لمدة خمس سنوات بعد الاتفاق مع ريال سوسيداد.

وأكد جوكين أبيريباي رئيس ريال سوسيداد أمس الخميس انتقال يوري بيرتشيتشي إلى باريس سان جيرمان بعد الموافقة على العرض المالي المقدم.

ونشر الموقع الرسمي لنادي باريس سان جيرمان تفاصيل عن تعاقده مع الجزائري الإسباني يوري بيرتشيتشي ، حيث يمتد عقده حتى صيف عام 2022.

وخضع يوري بيرتشيتشي في الساعات الماضية للفحوص الطبية ذات الصلة في العاصمة الفرنسية باريس ، فيما جرى تقديمه بواسطة الرئيس ناصر الخليفي.

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المصدر : NBN

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