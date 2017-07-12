باريس سان جيرمان يتعاقد مع داني ألفيس

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم الأربعاء عن تعاقده مع اللاعب داني ألفيس في صفقة انتقال حر ، حيث وقع عقداً حتى صيف عام 2019.

وانضم المدافع الدولي البرازيلي إلى صفوف باريس سان جيرمان بعد فسخ عقده بالتراضي مع يوفنتوس الإيطالي الذي انتقل إليه في الصيف الماضي.

وعلى الرغم من التقارير الأخيرة التي وضعت داني ألفيس في مانشستر سيتي ، إلا أنه قرر الانتقال إلى باريس سان جيرمان بعد حصوله على عرض مغرٍ.

وتؤكد الصحف البريطانية أن الظهير الأيمن البرازيلي سوف يحصل على راتب أسبوعي قدره 230 ألف جنيه استرليني ، وهو ضعف الراتب الذي قدمه مانشستر سيتي.

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المصدر : NBN