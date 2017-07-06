باريس سان جيرمان يتقدم بعرض مغري للتعاقد مع كوتينيو

واصل باريس سان جيرمان اهتمامه بالتعاقد مع فيليب كوتينيو نجم ليفربول من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن ليفربول يرفض التخلي عن كوتينيو، وسبق له أن رفض عروض من برشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونخ.

على الرغم من ذلك، يحاول سان جيرمان الحصول خدمات كوتينيو في الميركاتو الصيفي الحالي، وسيتقدم بعرض بقيمة 78 مليون يورو لإقناع ليفربول بالتخلي عن اللاعب.

وأضافت الصحيفة في تقريرها أنه في حال نجح سان جيرمان في التوقيع مع كوتينيو فإن هذا سيسهل قليلاً مفاوضات برشلونة للتعاقد مع النجم الإيطالي ماركو فيراتي.

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المصدر : NBN