باريس سان جيرمان يصفع مانشستر سيتي ويتعاقد مع داني ألفيس

أكدت شبكة “سكاي سبورتس” أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قد تعاقد مع البرازيلي داني ألفيس، والإعلان الرسمي عن الصفقة مساء اليوم الأربعاء.

وكان ألفيس صاحب الـ34 عام قد فسخ تعاقده بالتراضي مع فريقه يوفنتوس الإيطالي، بالرغم من تألقه معه الموسم المنقضي، بإحرازه لقبي الدوري والكأس والوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.

ألفيس كان رحل عن صفوف ناديه الإسباني برشلونة الصيف الماضي بشكل مجاني، لينتقل إلى يوفنتوس، ويبدو أنه حالياً في طريقه للعب مع باريس سان جيرمان.

وذكرت الشبكة أن داني ألفيس ربط اسمه كثيراً بالانضمام لمانشستر سيتي الإنجليزي، للعمل مرة أخرى مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

ولكن يبدو أن ألفيس قد غيّر وجهته للعاصمة الفرنسية باريس، وتفاصيل صغيرة تفصل إعلان النادي عن تعاقده مع اللاعب.

وكشفت الشبكة أن باريس سان جيرمان من المقرر له تقديم مؤتمر صحفي اليوم، وبنسبة كبيرة سيكون لتقديم اللاعب البرازيلي.

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المصدر : NBN