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باريس سان جيرمان يوقع عقدًا استثنائيًا مع نجمه

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مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية, الرياضة الرئيسية صورة كبيرة
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باريس سان جيرمان يوقع عقدًا استثنائيًا مع نجمه

ذكرت تقارير صحفية أن مسؤولي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي توصلوا لاتفاق مع لاعب وسط الفريق الإيطالي تياجو موتا على تمديد تعاقده.

وقالت صحيفة “ليكيب” إنه في الوقت الذي أكدت فيه إذاعة “يوروبا 1” صباح الخميس أن المفاوضات تعثرت بين أنتيرو هنريكي المدير الرياضي للنادي، ووكيل أعمال موتا، حدثت تطورات جديدة في المساء.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن إدارة سان جيرمان وافقت على توقيع عقد استثنائي مع تياجو موتا، يتضمن تمديد تعاقده لموسم إضافي ينتهي في صيف 2018.

وفي الوقت ذاته، يتضمن الاتفاق أن يكون تياجو موتا مدربًا لأحد فرق قطاع الناشئين بالنادي الباريسي لمدة موسمين، بعد اعتزاله كرة القدم.

يذكر أن موتا “34 عامًا” انضم إلى صفوف سان جيرمان في يناير 2012، قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي، وساهم في احتكار الفريق للألقاب المحلية في المواسم الأخيرة.

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المصدر : وكالات

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