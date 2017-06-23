باسيل: النازحون قادرون على العودة تدريجياً الى بلادهم قبل الحل السياسي

اشار وزير الخارجية جبران باسيل في موتمر صحافي مع نظيره الصيني إلى أننا “تكلمنا عن مشكلة النزوح التي يواجهها بلدنا حيث ان نصف سكان لبنان من النازحين واللاجئين وهذا الأمر غير موجود في اي بلد في العالم وهو سابقة ولا يمكن ان يستمر لأنه يشكل تهديد وجودي على لبنان ومستقبله وإزدهاره”، مشيراً إلى أن “لبنان واقع بين سندان المانحين الذين يقفلون “حنفية” الدعم وسندان الدول التي تقفل حدودها”.

ولفت باسيل إلى أننا “نطلب من الصين تفهم حاجة لبنان للمساعدة في ظل هذه الازمة لان لبنان على مقربة من انفجار وتعمل الحكومة على الخروج من هذه الدوامة”، مشدداً على أن “النازحين قادرين على العودة تدريجياً الى بلادهم قبل الحل السياسي وخلاله وبعده ولبنان يعتمد سياسة عدم التدخل في صراعات المنطقة وهو ليس في صراع الا مع الارهاب”، موضحاً أننا “تناولنا مواضيع إقتصادية وشجعت على تزخيم التبادل بين لبنان والصين والصين اصبحت المورّد الأول في العالم للبنان”.