باسيل بعد اجتماع التكتل: ما جرى اليوم اتفاق سياسي يجب ترجمته في المؤسسات

اكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل اثر انتهاء اجتماع تكتل “التغيير والإصلاح”، “أننا اسقطنا اشباح الفراغ والتمديد والستين وسيكون للبنانيين قانون يصحح التمثيل الى حد كبير”، معتبرا أن “الأقليات في بيروت انصفوا وأعيد مقعهدهم النيابي إلى مكانه في الدائرة الاولى”.

وأشار الى “أننا لا يمكن الا أن نقيم ونعلق حققنا بالاستمرار بالمطالبة بالأشياء التي نعتبر أنها تحسن التمثيل، وهذا القانون يعني كل اللبنانيين”، لافتا الى أن “الانجاز الكبير لكل اللبنانيين هو بتحقيق امرين: اولا بزيادة 6 مقاعد للانتشار وهذه بداية مهمة لاعتراف لبنان المقيم للبنان المنتشر، ثانيا تصحيح مرحلة بأن 6 نواب سيزالون من المقاعد ولا مبرر تمثيلي لهم، وهؤلاء نواب يخصون كل الطوائف، ومن كل المذاهب هم في أمكنة تنتفي مع الحجم التمثيلي لهم”.

ورأى باسيل أن “هذه الامور يجب ان تترافق مع الإصلاحات الإنتخابية مثل البطاقة المغنطة والورقة المطبوعة سلفا، وما وصلنا اليه اليوم هو نتيجة للتراكم في المطالب”، جازما أن “الجيمع يريد مجلس شيوخ ويريد تثبيت المناصفة والجميع يطالب بالامركزية الادارية”.

وأكد أن “الاتفاق على موعد الإنتخابات يترك للاتفاق عليه بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ونحن كتيار وطني حر نطالب بإجراء الإنتخابات بأسرع وقت ممكن”.

وقال: “نحن نتكلم عن تمديد تقني وليس تمديدا سياسيا، والتاريخ سيحاكمنا بما انجزناه، وكلما اسرعنا في اجراء الانتخابات كلما تمكنا من العمل حتى لا يقال اننا نستثمر عملنا للانتخابات، وما جرى اليوم اتفاق سياسي يجب ترجمته في المؤسسات”.

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المصدر : NBN