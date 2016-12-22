باسيل بعد لقائه أيرولت: من واجب مجتمعنا تدمير آفة الإرهاب

أشار وزير الخارجية جبران باسيل في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي جان مارك أيرولت إلى ان “هذه الزيارة تأتي في وقت يستعيد لبنان عافيته الدستورية ونأمل ان يؤمن ما يحصل اجراء الانتخابات النيابية ضمن المهل الدستورية وقف قانون انتخابي جديد يضمن صحة التمثيل”.

وشدد على انه “يجب ان نعزز الرابط بننا وبين فرنسا لمواجهة التحديات المشتركة اليت تواجهنا”، لافتا إلى ان “الارهاب يؤذي كل الدول من دون تمييز وواجب مجتمعنا تدمير هذه الآفة عبر تدمير مواردها المالية”. وأضاف “ما زال لبنان يعاني عبء النزوح الكبير دون مساعدة فورية ومباشرة لمؤسساتنا العامة”.

وحض باسيل فرنسا على “ان تضع أولويات التعاون مع الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر ان الحل الوحيد هو عودة النازحين إلى المناطق الآمنة في بلادهم”.

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المصدر : NBN