باسيل: تفاهم مار مخايل هد حائط خطوط التماس وتفاهم معراب هد خطوط التماس

لفت رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في كلمة له خلال لقاء سياسي وشعبي في صالون كنيسة مار مخايل- الشياح، الى “الالتقاء بذكرى 6 شباط في كنيسة مار مخايل مناسبة تأخذنا الى الامام حتى نفكر ماذا فعلنا وماذا سنفعل لنتعلم من أخطائنا، نعرف كيف نبني المستقبل بقوة”، مشيرا الى أن “أهم شيء بتفاهم 6 شباط أنه أعاد معنى القوة الى بناء الدولة لأنه بين أقوياء، وضعنا التاريخ والتضحيات من أجل قوة لبنان وهذه القوة سمحت لهذا التفاهم أن يصمد”.

وأكد باسيل أن “هذه القوة قائمة على قناعة كبيرة بهذا البلد مهما اختلفنا بفكر أو دين أو معتقد، نحن نتشارك تاريخ وأرض ومحكومين أن نتشارك بالمستقبل”، معتبرا أن “التفاهم مع “حزب الله” هو أب التفاهم لأنه لم يبقى يتيما وأنشأ تفاهمات أخرى. قوة أصحابه وثقتهم وصدقهم علموا ان أي تفاهم جديد يأتي بقوة الى لبنان”.

ورأى أن “تفاهم مار مخايل هد حائط خطوط التماس وتفاهم معراب هد خطوط التماس في الاحياء والبيوت وتفاهمنا مع المستقبل يهد حائط التهميش لأجل الشراكة”، لافتا الى أن “من اعتقد ان الرئاسة تعني التخلي عن الشراكة الكاملة في قانون الانتخاب اخطأ”.

وشدد باسيل على “أننا نريد قانون انتخابي يعطينا حد أدنى من مفهوم الشراكة، شرطنا لقانون الانتخاب المعايير الواحدة”، مشيرا الى “أننا لا نستطيع ان نستمر في فتح كل الخيارات بينما البعض لا يريد قانون الانتخاب”.

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المصدر : NBN