بالاسماء ـ من أطلق النار ابتهاجا … ومن تم توقيفه ؟

أعلنت شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي أنه “بعد الحملة التوعوية التي أطلقتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لحثّ مطلقي النار على التخلّي عن هذه الظاهرة اللا أخلاقية واللاحضارية، وبعد نشرها لأسماء عدد منهم، وتوقيفها لعددٍ آخر اثر صدور نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة، لاحظت هذه المديرية العامة انخفاضاً وتراجعاً ملحوظين في حالات إطلاق النار إثر صدور نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة، وقد سُجّلت عدة حالات، إذ أقدم عددٌ من الاشخاص المجرمين على إطلاق النار في الهواء، ما أدّى إلى جرح طفل في محلّة فرن الشبّاك، إضافةً إلى ترويع المواطنين. وفي هذا الاطار توفرت لدينا معلومات عن 62 شخصاً حتى الآن، من الذين قاموا بإطلاق النار في هذا اليوم، بحيث تم توقيف عدداً منهم، وسنقوم بملاحقة البقية وتوقيفهم، بناءً على إشارة القضاء المختص، وهم:
مطلقو النار:
عبد محمود عباس
محمد أحمد سرداح والدته ريما مواليد 1995
محمد ابراهيم عبيد والدته فريال مواليد 1990
بسام خليل محمد والدته تمام مواليد 1969
عامر احمد ابولبده والدته فاطمة مواليد 1993
يوسف محمد جمعة العلي والدته أمل مواليد 1994
سليمان احمد علوان والدته فتحية مواليد 19981
محمود محمد أشئوش والدته فاطمة مواليد 1997
ربيع خضر المصري والدته جميلة مواليد 1981
حسن محمد حسن والدته غاده مواليد 1992
محمود حامد قشقوش والدته خالديه عمره حوالي 35 سنة
حسم محمد العلي والدته آمنة مواليد 1985
عمران أحمد بهلول والدته مريم مواليد 2000
أحمد خالد شعبي والدته ايمان مواليد 1993
أحمد وليد عبدالغني ملقب ابوعطى والدته مهى مواليد 1993
يوسف محمد علي
بسام خالد عجاج
احمد بدر شخيدم
خالد بدر شخيدم
لؤي احمد الموري
لطف الله جان شبل
حمزة محمود الضامن والدته حمدة تولد 1991
ابراهيم معين فرح
خضر عبد اللطيف جيده مواليد 1994
أحمد مصطفى الخير والدته سلوى مواليد 1998
محمد خالد خير والدته علا مواليد 1993
أكرم مصطفى حمزه والدته صباح مواليد 1987
عباس حسين السيد أحمد والدته كوثر مواليد 1994
ميلاد مجهول باقي هوية
حسن عبد الرزاق شقير والدته جل الخالق العميري تولد 1964
بشار سعيد عطوي
رضا محمد يونس تولد 1967
احمد محمد يونس تولد 1970
عباس حسن نزال والدته صونيا تولد عام 2000
حسن احمد مرجى تولد 1988
رامي نبيل ابو غيدا والدته ريما عمره حوالي 20 سنه
فادي محمد بدوي والدته لينا عمرة حوالي 45 سنه
انطوان نهرا والدته مريم ضاهر تولد 1967
عناد غسان ابو سيف والدته مفيدة تولد 1990
طلال نايف ابو رافع والدته نبيها تولد 1974
علي محمد تفاحة تولد 1991
احمد مهدي ياسين مواليد عام 1999
رامي مهدي ياسين مواليد عام 1992
محمد بسام جميل ياسين مواليد عام 1999
محمد عيسى سلمان المستراح
عفيف صلح والدته هند
فادي البريدي
رامي حسين مشيك
علي اسماعيل
محسن اسماعيل المولى
مهدي صالح المصري والدته عادلة سرور
عاصم يوسف زنيط
علي محمد خزعل والدته هدية خزعل
محمد محسن احمد رباح والدته فاطمة
فهد يوسف زنيط
احمد محمد خزعل والدته عطرة
محمد جابر ياسين
وائل حسين حمزه
محمد إبراهيم خنجر
عماد محمد خلف
أركان محمد جلول
حسين عصام درغام مواليد عام 1992
الموقوفون:
1 رضا محمد يونس
2 أحمد محمد يونس
3 لؤي أحمد الموري
4 رامي مشيك
5 علي اسماعيل
6 عباس حسن نزال
7 أحمد مهدي ياسين
8 رامي مهدي ياسين
9 محمد بسام ياسين
10 حسين عصام درغام