بالتفاصيل ـ ما هي قصة جريمة بعلبك ـ راس العين ؟

منذ حوالي ثمانية اشهر تقريبا واثناء وجود قوة من الجيش على حاجز في منطقة وادي الكرم الهرمل، ولدى وصول سيارة جيب رانج روفر بداخله اشخاص من آل دندش لم يمتثلوا للحاجز .. عندها حصل تبادل لاطلاق النار بينهم وبين الجيش، مما ادى الى اصابة المدعو علي دندش وفارق الحياة على الفور..

ومن بين الجنود اللذين كانوا على الحاجز: المجند محمد علي الراضي والدته سعاد مولود عام ١٩٩٦، معربون،

ومنذ حوالي الشهر تقريبا حصل مصالحة بين قيادة الجيش وآل الراضي من جهة وآل دندش من جهة اخرى .. واعتبر علي دندش شهيد الجيش وتمت المصالحة برعاية الشيخ بكر الرفاعي وفعليات المنطقة ودفع فدية لآل دندش بقيمة مئة مليون ليرة لبنانية من قيادة الجيش.

وبتاريخ اليوم وحوالي الساعة التاسعة والنصف ليلا، واثناء تجول المدعوين محمد وهشام الراضي على راس العين على متن سيارة نوع نيسان لون احمر تحمل رقم اللوحة ١٠٤٨٩٦/و، تواجد شخص يمشي عكس سيرهم .. ولدى وصوله بمحاذاتهم شهر مسدس حربي واطلق النار على المدعو محمد الراضي في راسه وعلى هشام في قدمه ما لبث محمد أن فارق الحياة.. وحتى الساعة تشير المعلومات بان شخص من آل دندش هو من اقدم على قتل محمد الراضي

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المصدر : NBN