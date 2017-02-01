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بالصورة ـ الصيداويون يشربون شاي “إسرائيلي” !

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية صورة كبيرة, محلي, يحدث الان
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بالصورة ـ الصيداويون يشربون شاي “إسرائيلي” !

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لمنتج الشاي “ليبتون” يباع في صيدا تم التداول بها بشكل كبير، الا ان المفارقة ان المنتج مرفق بعرض خاص يتضمن زيادة عدد أكياس الشاي داخل العلبة وانما بالعملة “الاسرائيلية” ( الشيكل ).
وعبّر المستخدمون عن غضبهم لغياب الرقابة على السلع التي تباع داخل الاراضي اللبنانية، واضعين اللوم على الدولة والوزارات المعنية، حيث اعتبروا ان هذا يعدّ نوعا من التطبيع مع ” العدو الاسرائيلي”، قائلين أن محاربة اسرائيل ليست فقط من باب ردعها في الميدان، وانما أيضا من خلال مقاطعة منتوجاتها والاهتمام بالرقابة الدائمة على المنتجات التي تدخل لبنان ومراقبة مصدرها.

ويبقى هذا الخبر وهذه الصورة، بعهدة الدولة اللبنانية، وليكن تنبيها الى المعنيين بضرورة الرقابة الدائمة على السلع المباعة على أراضي الدولة اللبنانية.
واللافت أن أحد المغردين على الخبر من فلسطين المحتلة عبر تويتير قال “مزبوط عنا في القدس المحتلة 10 شيكل شو جيبو على لبنان”.

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المصدر : NBN

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