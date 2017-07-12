بالصورة ـ سلطات الضرائب تفاجئ رونالدو في يخته وهذا ما فعلته !

سلطات الضرائب الجمركية الإسبانية الأربعاء، نجم كرة القدم البرتغالية ونادي ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، في يخته بينما كان يقضي عطلته مع عائلته وأصدقائه.

ووفقا لوكالة الأنباء الإسبانية فإن صحيفة “أولا” نشرت صورا لثلاثة عناصر أمنية مسلحة تفتش يخت أفضل لاعبي العالم، بعد عودته إليه عقب تناوله الغداء بأحد المطاعم مع عائلته.

ووصلت الدورية الأمنية على متن مركب ضخم لتفتيش اليخت المستأجر من قبل “الدون”.

وأكدت أولا أن رونالدو ظل بداخل اليخت وتولى أحد أفراد عائلته أمر استقبال العناصر الأمنية.

وبعد مرور ساعة ونصف الساعة من التفتيش، غادرت عناصر السلطات الجمركية اليخت، بحسب الصحيفة، ولم يفقد رونالدو هدوءه في أي لحظة وكان طيلة الوقت برفقة صديقته العاطفية جورجينا رودريغيز ووالدته دولوريس ألفيرو.

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المصدر : NBN