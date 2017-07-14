بالصورة ـ “سيلفي الشهادة” قبل عملية المسجد الأقصى البطولية

انتشرت صورة سيلفي على مواقع التواصل الاجتماعي للشهيد محمد جبارين أحد الشهداء الثلاثة الذين سقطوا صباح اليوم الجمعة في العملية البطولية داخل باحات المسجد الأقصى والتي أدت لمقتل جنديين من جيش الاحتلال وإصابة 3 آخرين، وعلق الشهيد على الصورة وكتب “وابتسامة الغد أجمل بإذن الله”.

صورة للشهيد محمد جبارين قبل العملية بوقت قليل #انتفاضة_القدس pic.twitter.com/MDskZDeTPR — هيام أحمد#غزة (@heamahmed4) July 14, 2017

"و ابتسامة الغد أجمل باذن الله " بوجود أبطال متلكم ❤

آخر ما كتبه أحد منفذي #عملية_الاقصى محمد حامد جبارين . pic.twitter.com/45YnHwoT2w — Riham Younes (@rihamyounes) July 14, 2017

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المصدر : NBN