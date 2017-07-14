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بالصورة ـ “سيلفي الشهادة” قبل عملية المسجد الأقصى البطولية

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مصنف: منوعات, منوعات الرئيسية
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بالصورة ـ “سيلفي الشهادة” قبل عملية المسجد الأقصى البطولية

انتشرت صورة سيلفي على مواقع التواصل الاجتماعي للشهيد محمد جبارين أحد الشهداء الثلاثة الذين سقطوا صباح اليوم الجمعة في العملية البطولية داخل باحات المسجد الأقصى والتي أدت لمقتل جنديين من جيش الاحتلال وإصابة 3 آخرين، وعلق الشهيد على الصورة وكتب “وابتسامة الغد أجمل بإذن الله”.

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المصدر : NBN

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