بالصورة ـ فتاة تخسر عينها بسبب خراج في ضرسها

خضعت فتاة أمريكية لعملية جراحية بعد أن ذهبت إلى طبيب الأسنان إثر آلام مبرحة في أحد أضراسها، لتكتشف أنها مصابة بنوع نادر من السرطان يؤدي إلى تآكل اللحم في جسدها.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، ذهبت سيري جونز “22 عامًا” إلى طبيب الأسنان لإزالة خراج ظنته أنه في أحد أضراسها، لتتفاجأ أنها مصابة بنوع نادر من السرطان يؤثر على العديد من الغدد في الرقبة والرأس.

حيث خضعت جونز لعملية جراحية عاجلة استغرقت 36 ساعة، تم خلالها إزالة عينها اليسرى والورم الذي انتشر في الجهة اليسرى من وجهها.

وقام الجراحون باستبدال عظام الجهة اليسرى من فكها بصفائح من التيتانيوم المعدنية، بعدما تبين أن السرطان انتشر فيها بشكل كبير.

ونقلت الفتاة إلى مركز جاكسنوفيل لعلاج الأورام، في ولاية فلوريدا الأمريكية، للخضوع للعلاج بالأشعة بهدف إزالة الخلايا السرطانية المتبقية.

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المصدر : وكالات