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بالصورة ـ نيمار يسخر من عدم احتساب هدف صحيح لبرشلونة

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مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية صورة كبيرة
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بالصورة ـ نيمار يسخر من عدم احتساب هدف صحيح لبرشلونة

سخر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق برشلونة من الخطأ التحكيمي الذي حدث في مواجهة ريال بيتيس في المباراة التي جمعتهما على ملعب بينتو فيا مارين لحساب الجولة العشرين من منافسات الدوري الإسباني.

حيث قرر حكم المباراة بصحبة الحكم المساعد عدم احتساب هدف صحيح لمصلحة برشلونة بعدما تجاوزت الكرة خط المرمى بمسافة كبيرة لكن لم يحتسب الهدف.
وقام اللاعب صاحب القميص رقم 11 بنشر صورة على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام وقام بالضحك على هذه الصورة التي تؤكد تجاوز الكرة خط مرمى ريال بيتيس.

الجدير بالذكر أن المباراة انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بعد تقدم أليكس أليجريا في الدقيقة 75 في حين عادل لويس سواريز النتيجة في الدقيقة 88.

neymar11

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المصدر : NBN

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