بالصور.. أشهر المنازل المقلوبة حول العالم تجذب آلاف الزوار

نشرت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية صورا لأشهر المنازل حول العالم على شكل المنزل المقلوب من حكاية الخيال أليس في بلاد العجائب.

صمم أحد المنازل من قبل المصمم “جان فرانسوا” وصمم من أجل مهرجان بمدينة ليل الفرنسية وكان مفتوحا مجانا للزوار، وفي عام 2013 قلب الفنان أليكس تشينيك منزلا في لندن رأسا على عقب بدلا من هدمه.

افتتح أشهر منزل مقلوب في ألمانيا عام 2011 بمدينة مدينة بسبينجن للزوار وكان يبلغ مساحته 23 قدما مربعا وبه كل الأثاث الخاص بمنزل مكون من غرفة نوم وحمام ومطبخ، كما يستقبل منزل مقلوب آخر في أنطاليا بتركيا 30 ألف زائر سنويا، وبنى من قبل مجموعة من رجال الأعمال عام 2016.