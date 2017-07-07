بالصور.. أفضل الصور الكوميدية للحياة البرية عام 2017

نشرت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية أطرف الصور الملتقطة للحيوانات في عام 2017 والمرشحة لجائزة أفضل صورة.

التقطت الصور من قبل مصوري الحياة البرية وتضمنت، كنغر يمارس الكونغ فو وكلب بحر ينظر لصديقه نظرة غريبة، وزرافة تظهر وكأنها تناطح طائرة.

كما عرضت الصحيفة بعض الصور الفائزة في السنوات الماضية. نشرت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية أطرف الصور الملتقطة للحيوانات في عام 2017 والمرشحة لجائزة أفضل صورة. التقطت الصور من قبل مصوري الحياة البرية وتضمنت، كنغر يمارس الكونغ فو وكلب بحر ينظر لصديقه نظرة غريبة، وزرافة تظهر وكأنها تناطح طائرة. كما عرضت الصحيفة بعض الصور الفائزة في السنوات الماضية.

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المصدر : وكالات