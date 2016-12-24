بالصور : الحصاد الرياضي.. ابطال الدوريات الاوروبية 2016

مع نهاية العام، نتوقف في محطة أبطال الدوريات اللذين نجحوا في حصد لقب الموسم الماضي 2015-2026.

انجلترا:

نجح ليستر سيتي الفريق المغمور في تحقيق مفاجأة مدوية بقيادة مدربه رانييري بعدما فاز بلقب الدوري الانجليزي لأول مرة في تاريخه، بمستويات فريدة، فيما يعاني الفريق في الموسم الحالي من احتلال أحد مراكز المؤخرة.

اسبانيا:

نجح فريق برشلونة في حصد اللقب بعدما تفوق مع نهاية الجولة الأخيرة على غريمة التقليدي ريال مدريد بفارق نقطة وحيدة.

برشلونة توج باللقب للمرة الـ24 في تاريخه، ليقلص الفارق إلى ثمانية ألقاب مع الريال صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز (32 مرة).

ايطاليا:

توج فريق يوفنتوس بلقب الدوري للمرة الخامسة على التوالى والـ32 فى تاريخه برصيد 91 نقطة.

وجاء فريق نابولى ثانيا برصيد 82 نقطة، بينما حل فريق روما بالمركز الثالث برصيد 80 نقطة.

المانيا:

حقق بايرن ميونيخ رقما قياسيا وأحرز لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي.

فرنسا:

توج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي للمرة السادسة في تاريخه والرابعة على التوالي.

البرتغال:

توج بنفيكا بلقب الدوري البرتغالي للموسم الثالث على التوالي الـ35 في تاريخه.

هولندا:

توج ايندهوفن باللقب الثاني على التوالي والـ 23 في تاريخه في وصافة المتوجين التاريخين للمسابقة بعد أياكس الذي يمتلك 33 بطولة.