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بالصور – جنبلاط يسخر من واقع قضية طيور المطار

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, الأخبار الرئيسية صورة كبيرة, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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بالصور – جنبلاط يسخر من واقع قضية طيور المطار

بمجموعة صور نشرها على “تويتر”، عبّر رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” النائب وليد جنبلاط عن رؤيته لجهاز أمن المطار وبرج المراقبة والسلطات، وجميعها مستوحاة من موضوع الساعة … طيور المطار.

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المصدر : NBN

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