بالصور – جنبلاط يسخر من واقع قضية طيور المطار

بمجموعة صور نشرها على “تويتر”، عبّر رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” النائب وليد جنبلاط عن رؤيته لجهاز أمن المطار وبرج المراقبة والسلطات، وجميعها مستوحاة من موضوع الساعة … طيور المطار.
Airport security جهاز امن المطار pic.twitter.com/cwGGaEhqSX
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) January 14, 2017
Tower control برج المراقبة pic.twitter.com/mUDAk0beTI
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) January 14, 2017
The authorities السلطات pic.twitter.com/Kw6DETFWOA
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) January 14, 2017
المصدر : NBN