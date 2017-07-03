بالصور.. زوجان يحولان «أتوبيس» إلى منزل فخم

إذا كنت من محبي المغامرة وكسر الروتين اليومي، ربما فكرة الزوجين توم جرانثام وكاي بارنس ستكون ملهمة لك.

اشترى الزوجان حافلة قديمة من موقع eBay ثمنها 1200 جنيه إسترليني، وجاءت إليهم فكرة تحويلها إلى منزل فخم.

وذكر موقع Indy100 أن الزوجين أنفقا 10 آلاف جنيه استرليني لتجديد الحافلة، وبدلا من المقاعد القديمة والأرضيات القذرة، تضم الحافلة الآن ثلاثة أسرة ومطبخ وحمام.

وقال توم إنه كان يبحث عن منزل متنقل لكنه رأى الحافلة على الموقع، ورأى أنها ستكون حلا مثاليا لقضاء العطلات العائلية، وأخذ الزوجان أطفالهم الثلاثة في رحلة بالحافلة عبر المملكة المتحدة وأوروبا.

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المصدر : وكالات