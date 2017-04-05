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بالصور – شابان يمسكان بثعبان ضخم بولاية فلوريدا

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مصنف: منوعات, منوعات الرئيسية, منوعات الرئيسية صورة كبيرة
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بالصور – شابان يمسكان بثعبان ضخم بولاية فلوريدا
أثار ثعبان طوله 4.5 أمتار ووزنه 65 كيلوجرامًا ضجة بعد العثور عليه بـ”فلوريدا”.

وفقًا لما نشرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، اختير نيكولاس بانوس وشريكه “ليوناردو سانشيز” كعضوين في برنامج تجريبي لصيد الثعابين، وكانت إدارة المياه جنوب ولاية فلوريدا، أصبحت تشجع السكان على صيد الحيوانات من خلال برنامج تجريبي، ويدفع للمشتركين الحد الأدنى للأجور في الساعة الواحدة ويعملون لمدة ثماني ساعات يوميًا وكلما زاد طول الثعبان زاد المبلغ الحاصل عليه المشترك.

يحصل المشترك على 50 دولارًا للثعبان الذي يصل طوله إلى أربعة أقدام ويستمر البرنامج التجريبي إلى شهر يونيو.

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المصدر : NBN

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