بالصور ـ أحدث صيحات الموضة للشباب .. “الجينز” الملطخ بالطين !

تفاجئنا الموضة من وقت لآخر بصيحة غريبة وغير تقليدية، تسبب جدلاً كبيرًا بين متابعيها حول العالم، فبعد الجينز الممزق، والشفاف، أعلنت سلسلة متاجر “نوردستروم” الكبرى، عن إطلاق أحدث صيحات الموضة في عالم “الجينز”، وهو الجينز المتسخ ببقع الطين ولطخات الوحل.

ولم تكن فكرة الجينز فقط هو ما سبب صدمة للمتابعين، فالسعر الخيالي الذي رافق هذا العرض، جعلهم غير قادرين على التعليق، فيُباع البنطال الواحد بسعر 425 دولارًا.

كما يمكن شراء سترة متناسقة بنفس الاتساخ المزيف مع السروال وتأتي بنفس سعر السروال، أي أن من يشتري الطقم كاملًا سيدفع 850 دولار فقط من أجل ملابس ملطخة الطين.

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المصدر : NBN