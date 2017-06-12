بالصور ـ أروع النوافير السياحية في العالم

العديد منكم ربما سمع عن نافورة تريفي في روما، أو من زار الولايات المتحدة الأمريكية فربما شاهد نافورة بيلاجيو الشهيرة في لاس فيغاس. في حين أنه لا شك بأن هذه النوافير تعرض مشاهد مذهلة على حد سواء، إلا أنها لا تُمثل سوى نسبة صغيرة من النوافير التي لا تُصدّق من حول العالم. هنا قائمة من الصور لأجمل النوافير في العالم، وهي التي يتحدى بعضها الجاذبية أو التميُّز بالإضاءة الذكيّة أو حتى اشتمالها على تماثيل رائعة.

نافورة القارب، فالنسيا، اسبانيا



نافورة The Mustangs Of Las Colinas، ولاية تكساس، الولايات المُتحدة الأمريكية



جسر بانبو، كوريا الجنوبية



الحنفية السحرية، اسبانيا



نافورة Charybdis في سندرلاند، بريطانيا



نافورة العملاق، واتنس، النمسا



النوافير العائمة في أوساكا، اليابان



“ذي ديفرز فونتين”، دبي



نافورة تريفي، روما، إيطاليا



شلالات نصب هرقل، كاسل، ألمانيا



“رينمان”، فلورنسا، إيطاليا



نافورة نفق المفاجآت، بيرو



نوافير موسايكولتوريس إنترناشوناليس، مونتريال، كندا



نافورة ميتالمورفوسيس في شارلوت بولاية نورث كارولينا، الولايات المُتحدة الأمريكية



نافورة كيلر، ولاية أوريغون، الولايات المتحدة الأمريكية



نافورة في متحف سميثسونيان الوطني للتاريخ والثقافة الأفريقية الأميركية، واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية



نافورة ناكا، ستوكهولم، السويد



نافروة 71، أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية



نافورة جولي بنروز، كولورادو سبرينغز، الولايات المتحدة الأمريكية



نافورة قصر مونتجويك، برشلونة، اسبانيا

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المصدر : NBN