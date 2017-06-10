بالصور ـ أستاذ لبناني يكافىء طالب محترم .. على تعبه !

في خطوة غير مسبوقة، قرر أستاذ لبناني اعطاء طالب 3 علامات ونصف خلال عملية تصحيح أوراق مادة الفيزياء في الامتحانات بسبب معرفته الإجابة ولكن كتب بأنه “تعبان”.

ونشر الأستاذ عباس الحاج أحمد صور أوراق الإمتحان وعلق عليه بما يلي:”بناء على طلب الجمهور قررت زيد 3 علامات و نصف للطالب التعبان، كخطوة تربوية تشجيعية ليبطل تعبان .. ملاحظة : الطالب زايد كلمة ” المحترم ” حد اسمو.. ومنو طالب بروفيه ..اكبر من البروفيه حضرتو”.

وتعليقاً على نشر الخبر، أوضح الأستاذ عباس بأن الطالب ليس في صف “البروفيه” موضحاً بأن الفكرة باختصار هي:

“اعادة النظر باسلوبنا التعليمي و التربوي ” والحل حاليا مبادرات شخصية للتحفيز ببساطة و لتحويل التعليم بإسلوب ممتع لساحة جاذبة مش مفروضة فرض بمنطق” الفيزياء المسلية ” . وهيدا ما بيعني دعوة الطلاب للإستهتار بالعكس الطالب لما ينبسط و يتحفز بحل وبيدرس اكتر و بيحمل شغف اكبر . في كمية احباط رهيبة بين طلاب الثانويات و الجامعات .. وبالتعليم عم نحاول نعطي امل و نزرع شغف بالتوازي مع تعليمنا لل فيزيا و الرياضيات .. يعني كمية التشاؤم عند الطلاب كبيرة جدا، والسبب نسبة المتعلمين لي ما تشجع غيرا على التعلم و حصر التعليم فقط بالوظيفة بعد الجامعة .. للحديث تتمة ، وفي كتير افكار تانية بعد”.

print

المصدر : NBN