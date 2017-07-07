بالصور ـ أغرب الشواطئ في العالم

لا شيء يضاهي الاستمتاع بيوم ممتع على الشاطئ وسط الرمال والموج، لكن ليست كل الشواطئ متشابهة.

فبعض الأماكن تتميز بمياهها الزرقاء أو الخضراء، في حين البعض الآخر مياهه ضحلة ومليء بالرمال الناعمة، كما يوجد الشواطئ الخطرة المليئة بالصخور، وهناك أيضا شواطئ فريدة من نوعها تتميز بلون رمالها الغريب.

وستنتاول في هذه السطور أغرب 10 شواطئ في العالم لمحبي المغامرة..

شاطئ فلوريدا

يأتي شاطئ فلوريدا دائما في المراتب الأولى بسبب رماله البيضاء الناعمة، ومياهه النقية، حيث تتكون الرمال من المرجان المسحوق، و99% منها يحتوي على الكوارتز النقي، والذي يمنح الشعور ببرودة الرمال تحت الأقدام. شاطئ ماهو في سانت مارتنز هو من أخطر وأجمل الشواطئ في العالم، ورغم أن الشاطئ يتميز برماله البيضاء ومياهه الصافية إلا أن ما يجذب السياح هو تحليق الطائرات فوق رءوسهم مباشرة للوصول إلى مهبط الطائرات في مطار الأميرة جوليانا الدولي القريب من الشاطئ.

لا شيء يضاهي الاستمتاع بيوم ممتع على الشاطئ وسط الرمال والموج، لكن ليست كل الشواطئ متشابهة. فبعض الأماكن تتميز بمياهها الزرقاء أو الخضراء، في حين البعض الآخر مياهه ضحلة ومليء بالرمال الناعمة، كما يوجد الشواطئ الخطرة المليئة بالصخور، وهناك أيضا شواطئ فريدة من نوعها تتميز بلون رمالها الغريب. وستنتاول في هذه السطور أغرب 10 شواطئ في العالم لمحبي المغامرة.. شاطئ فلوريدا يأتي شاطئ فلوريدا دائما في المراتب الأولى بسبب رماله البيضاء الناعمة، ومياهه النقية، حيث تتكون الرمال من المرجان المسحوق، و99% منها يحتوي على الكوارتز النقي، والذي يمنح الشعور ببرودة الرمال تحت الأقدام. شاطئ ماهو في سانت مارتنز هو من أخطر وأجمل الشواطئ في العالم، ورغم أن الشاطئ يتميز برماله البيضاء ومياهه الصافية إلا أن ما يجذب السياح هو تحليق الطائرات فوق رءوسهم مباشرة للوصول إلى مهبط الطائرات في مطار الأميرة جوليانا الدولي القريب من الشاطئ.

شاطئ جنوب أفريقيا

يشتهر شاطئ بولدزر بمستعمرة فريدة من طيور البطريق الأفريقية البرية، ولأنها حيوانات خطرة، يوجد مناطق منفصلة للسباحة لكل من البشر والبطاريق، حتى لا تتعرض حياة كل منهما للخطر.

شاطئ سان ألفونسو ديل مار بتشيلي

إذا كنت من محبي التمتع بمنظر البحر لكن تفضل الغوص في حمامات السباحة، فشاطئ سان ألفونسو ديل مار هو الأنسب.

الشاطئ مشهور بدخوله موسوعة جينيس العالمية كأكبر وأعمق مسبح في العالم، ويمتد بطول شاطئ البحر، كما يوجد في المسبح شواطئ رملية خاصة تشعرك دائما وكأنك على الشاطئ.

شاطئ المياه الساخنة في نيوزيلندا

لا يعد المحيط مصدر جذب للمصيفين في نيوزيلندا وإنما يتدفق الزوار للاستمتاع بشاطئ المياه الساخنة من خلال حفر أماكن لهم في الرمال التي تمتلئ بالمياه الساخنة الغنية بالمعادن المفيدة التي تخرج من باطن الأرض. ويمكن الاستفادة منها لأربع ساعات قبل حدوث المد مجددا.

شاطئ الزجاج في كاليفورنيا

يقع شاطئ “فورت براغ” في مدينة كاليفورنيا، ويتمتع الشاطئ بالعديد من الألون بسبب تكون بلورات من الزجاج الملون على رماله ويرجع سبب ذلك لدفن النفايات به خلال الحرب العالمية الثانية إلى أن أوقفت الحكومة ذلك، وبمرور الوقت تسببت الأمواج في تآكل البقايا الزجاجية للنفايات، مخلفة وراءها بلورات من الزجاج الملون.

شاطئ الرمال الحمراء في هاواي

هاواي مليئة بالشواطئ الملونة كالأبيض والأسود والأخضر وحتى الأحمر، فشاطئ Kaihalulu يعتبر من أغرب الشواطئ في العالم، حيث يتميز هذا الشاطئ بوجود الرمال الحمراء في جميع أرجاء المنطقة وهو معزول تماما في الجزء الشرقي من جزيرة ماوي ثاني أكبر جزر هاواي. ويرجع اللون الأحمر الذي يميز رمال الشاطئ إلى وجود كميات هائلة من الحديد في باطن الأرض، ويعتبر شاطئ Kaihalulu واحد من الشواطئ ذات الرمال الحمراء القليلة حول العالم.

الشاطئ الأخضر

يوجد ثلاثة شواطئ في العالم تتمتع باللون الأخضر هما شاطئ “كايو” بهاواي وشاطئ “تالوفوفو” بساحل “غوام” جنوب المحيط الهندي وشاطئ “غالاباغوس” بالنرويج، والسبب وراء اللون الأخضر هو معدن يسمي “أوليفين” تسببت الحمم البركانية في وجوده.

الشاطئ الأزرق المضيء

يوجد ثلاثة شواطئ مضيئة في العالم هما شاطئ “المالديف” وشاطئ “إفرجليدز” جنوب فلوريدا بأمريكا، وبحيرة “جيسلاند” بأستراليا، وجميعها لونها أزرق مضيء في الليل، والسبب في ذلك اللون هو انبعاث الضوء الذي تقوم به العوالق النباتية، وهو في الواقع آلية دفاع من أجل تخويف الحيوانات المفترسة، وهذه العوالق عندما تتحرك فوق الماء تخيف أعداءها.

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المصدر : وكالات