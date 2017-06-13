بالصور ـ أفخم قطار في العالم

كشفت شركة شرق اليابان للسكك الحديدية عن خدمة قطار أشبه بالأعجوبة، من حيث الفخامة والإمكانيات والسعر.

يتيح القطار للركاب أجنحة النوم والاستمتاع بالطعام الفاخر الذي يعده نخبة من الطهاة المحترفين، لكن ذلك لن يكون كل ما في الأمر، فالقطار يضم حمامات فاخرة، وصالات استقبال تصدح بالموسيقى الرائعة.

وبحسب موقع “بيزنس إنسايدر”، أن القطار مكون من 10 عربات ويتسع لـ34 راكبا فقط، حيث إن تذكرة الدرجة الأولى للرحلة من العاصمة طوكيو إلى هوكايدو بشمال البلاد، نحو 1200 كيلومتر، فيبلغ سعرها رقما فلكيا يقدر بنحو 10 آلاف دولار.

ومن المثير في الأمر أن جميع المقاعد محجوزة بالفعل حتى مارس 2018.

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المصدر : وكالات