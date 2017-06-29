بالصور ـ ابتكار لإزالة روائح الملابس يلغي الحاجة لغسلها ‍!

صممت الشركة اليابانية “باناسونيك” شماعات ملابس ذكية يمكنها إزالة الروائح الكريهة للقمصان والسترات، مما قد يلغي الحاجة لغسلها.

وحسب صحيفة “ديلي ميل”، تعمل شماعة الملابس “Deodorant Hanger MS” من خلال إطلاق جسيمات “نانوية الحجم” سالبة الشحنة في الهواء حول الملابس وتحد من كثافة الرائحة الكريهة فى غضون 5 ساعات، كما تعمل بشكل جيد للقضاء على رائحة الدخان والعرق واللحوم المشوية.

وأوضحت الشركة أن الشماعات المبتكرة تستخدم “النانو” وهى عبارة عن إطلاق جسيمات صغيرة جدا وغير مرئية للعين البشرية.

ويتطلب النظام مصدر للطاقة حيث جُهز بكابل موصول بمأخذ فى الحائط، كما زُود الجهاز بحزمة من البطاريات التى يمكن استخدامها فى حال عدم وجود مأخذ كهربائى.

وتتميز شماعة الملابس المبتكرة، بقدرتها على العمل مدة 5 ساعات، للقضاء على الروائح الكريهة، وأيضا مدة 7 ساعات لإزالة الروائح القوية.

ويذكر أن الشماعة، Deodoran، متاحة مقابل 180 دولارا، ولكنها ليست متوفرة حاليا إلا فى اليابان.

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المصدر : NBN