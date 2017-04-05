بالصور ـ احالة مواطن الى المحامي العام البيئي.. لمخالفته قانون الصيد

أحال وزير البيئة طارق الخطيب الى المحامي العام البيئي في جبل لبنان القاضي كلود كرم شكوى موثّقة عن قيام المواطن ديب نمر في منطقة الرميلة بصيد طيور بشكل مخالف للقانون وبكميات كبيرة من خلال استخدام وسيلة الشبك.

وعلى الفور أمر القاضي كرم بتوقيفه وبإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والرادعة في حقه.

وكان وزير البيئة عرض لشؤون بيئية ومناطقية اليوم وقضايا تتعلق بمعالجة النفايات والصرف الصحي ومكافحة التلوث مع عدد من رؤساء البلديات بينهم رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام، رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين، رئيس بلدية تنورين بهاء حرب ، رئيس بلدية بلاط أندريه القصيفي، ورئيس بلدية رعشين في كسروان جوزف عقيقي.

كما التقى وزير البيئة مدير شركة هولسيم توفيق طبارة واطلع على آلية العمل ثم القاضي نبيل صاري.

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المصدر : NBN