بالصور ـ استشهاد فلسطيني واصابة جنديين اسرائيليين في الخليل

ذكرت مصادر اسرائيلية استشهاد فلسطيني بعد اطلاق النار عليه بدعوى تنفيذ عملية دهس جنديين على مفرق بيت عينون شرق الخليل، ظهر الثلاثاء.

وكان قد اصيب الشاب جراء اطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي شرقي مدينة الخليل، بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس، وفقا لما نشرته المواقع العبرية، واصيب جنديان بجراح جراء عملية الدهس، ووصفت اصابتهما بالبسيطة.

وأشارت هذه المواقع الى أن قوات الاحتلال اطلقت النار على شاب على مفرق بيت عينون بدعوى محاولة دهس.

وذكرت مصادر محلية لمراسل معا ان جنود الاحتلال فتحوا نيران رشاشاتهم بكثافة تجاه سيارة فلسطينية من نوع “مازدا” تُقل شخصين.

واضافت المصادر انه على الفور حضرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الى المكان، وشرعت باغلاق الشارع أمام حركة السيارات ومنعت سيارة اسعاف تابعة للهلال الاحمر الفلسطيني من الاقتراب من السيارة.

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المصدر : وكالات