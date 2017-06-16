بالصور ـ استشهاد 3 شبان فلسطينيين بعمليتين بالقدس

أعلنت شرطة كيان العدو مساء اليوم الجمعة مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة 6 إسرائيليين آخرين بجراح متفرقة بعمليتين بالقدس المحتلة، فيما جرى استهداف 3 منفذين فاستشهدوا بالمكان وفقاً لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وفي التفاصيل ذكرت الصحيفة أن عمليتين متزامنتين وقعتا بالقدس الأولى بشارع السلطان سليمان على مقربة من البلدة القديمة من القدس حيث فتح مسلح النار باتجاه إسرائيليين بينما استخدم منفذ آخر سكيناً لطعن المتواجدين بالمكان.

وأفادت الصحيفة أن العملية أسفرت بإصابة إسرائيليين اثنين بجراح متوسطة وثلاثة بجراح طفيفة؛ وأشارت إلى أن الشرطة تمكنت من استهداف المنفذين بالرصاص فاستشهدوا بالمكان.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها لا تعرف بعد كيفية وصول المهاجمين للقدس وأنها تحقق في الأمر في الوقت الذي أعلن فيه عن أن السلاح المستخدم في العملية هو سلاح محلي الصنع من طراز “كارلو”.

وعلى مقربة من مكان العملية الأولى وعلى بعد حوالي 100 متر ، قام منفذ ثالث بتنفيذ عملية طعن على مدخل البلدة القديمة من القدس بحي باب العامود مستهدفاً مجندة بالمكان حيث أصيبت بجراح بالغة الخطورة وجرى استهداف المهاجم فاستشهد هو الآخر بالمكان.

وفي أعقاب العمليتين أغلقت الشرطة الإسرائيلية مداخل البلدة القديمة من القدس والشوارع المحيطة وشرعت بعمليات تمشيط بحثاً عن مهاجمين آخرين.

ونقل عن الشرطة الإسرائيلية قولها إنه لم ترد إنذارات محددة قبيل وقوع العمليات وأن تقديرات أمنية تجريها الشرطة لبحث فرض قيود على دخول الفلسطينيين للأقصى بما تبقى من شهر رمضان.

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المصدر : NBN