بالصور ـ الاحتفال بخطوبة طفلين في مصر يثير ضجة كبيرة

احتفلت عائلة زهران بقرية طنط الجزيرة مركز طوخ في محافظة القليوبية في مصر، بخطبة الطفل “زين” بالصف الثاني الابتدائي، والطفلة فريدة إسلام زهران نجلة عمه “3 سنوات”، بحضور الأهل والأصدقاء، وقدم العريس لعروسته شبكة بـ 18 ألف جنيه، مما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال محمد السيد، أحد أقارب العروسين، إن الأهالي أرادوا إقامة الاحتفال بـ”الخطوبة” من أجل أن يكون زين زوجًا لفريدة عندما يكبران ويبلغان السن المناسبة، وأنه ليس في الوقت الحالي أي نية للزواج، مشيرًا إلى أن إسلام والد الطفلة صاحب محل استيراد إطارات سيارات.

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المصدر : NBN