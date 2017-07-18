بالصور ـ عشرات الإصابات بقمع الاحتلال المصلين في القدس المحتلة بينهم خطيب الأقصى

أصيب عشرات الفلسطينيين، مساء اليوم الثلاثاء، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمصلين أمام باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر صحفية إن قوات الاحتلال اعتدت على عشرات المواطنين بعد تأديتهم صلاة العشاء قرب باب الأسباط، ما أوقع عشرات الإصابات في صفوفهم.

وأشارت إلى أن قوات الشرطة الإسرائيلية تطلق الرصاص المطاطي بكثافة وقنابل صوتية والغاز المسيّل للدموع صوب المواطنين الذين يحتشدون أمام باب الأسباط.

وذكرت المصادر أن من بين المصابين خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري الذي هاجمته قوات الاحتلال واعتدت عليه بالهراوات وأصابته برصاصة مطاطية.

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المصدر : NBN