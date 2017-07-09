بالصور ـ التايوانيون يحتفلون بالـ “تاتو” اليوم

يحتفل آلاف المواطنين في العاصمة التايوانية ” تايبيه “، اليوم الأحد، بمهرجان الوشم أو ” التاتو”، بحسب صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

ويرسم المشاركون فى المهرجان، الوشوم أو “التاتو” على أجسادهم بالكامل، لاكتساب الطاقة منها، ويؤدون عقب الانتهاء من الرسوم، بأداء بعض الحركات والعروض القتالية.

يذكر أن ، ابتكر الصينيون طريقة جديدة لإخفاء أثار ما بعد جراحة الحمل ، حيث قاموا باستخدام التاتو لإخفاء أثار هذه الجراحة .

ويعتبرعمل التاتو عمل فني في المقام الأول أكثر منه تجميلي للعمليات ولكن بدأ الصينيون باستخدامه كتجميل ما بعد الولادة القيصرية.

ويعتبر التاتو هو علامة دائمة أو تصميم مصنوع على بشرتك من أصباغ يتم إدخالها من خلال شقوق في الطبقة العليا للجلد، عادة، يستخدم الفنان الوشم آلة باليد التي تعمل مثل آلة الخياطة، مع واحد أو أكثر من إبر الثقب مرارا وتكرارا، ومع كل ثقب فإن الإبر تدرج قطرات الحبر الصغيرة.

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المصدر : وكالات