بالصور ـ الرابع خلال 48 ساعة.. استشهاد طفل فلسطيني في غزة لتأخر تحويله للعلاج بالخارج

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة مساء الأربعاء استشهاد الطفل يوسف الأغا بمستشفى الرنتيسي للأطفال بغزة بعد انتظار تحويلته منذ 17 يوما.

وقال القدرة إن الطفل الاغا لم يتجاوز العامين وهو ينتظر تحويلته العلاجية العاجلة، والتي طلبت مرتين، كان اخرها قبل 17 يوما، وكان يعاني من (تكسر في الدم اليوريني) أدى إلى فشل كلوي.

وأشار إلى انه الطفل الرابع الذي يستشهد بسبب التحويلات العلاجية في أقل من 48 ساعة.

وبذلك يرتفع عدد شهداء التحويلات العلاجية الى 12 شهيدا منذ بداية العام الجاري.

ويتهدد الموت آلاف الحالات الطبية في قطاع غزة من بينهم عشرات الأطفال الخدج والمصابين بامراض خطيرة، بسبب تقليص السلطة الفلسطينية عدد الحالات المسموح بتحويلها للعلاج خارج قطاع غزة.

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المصدر : NBN