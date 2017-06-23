بالصور ـ “الفرعون المصري” محمد صلاح ينتقل رسمياً إلى ليفربول .. وهذا ما قاله

أعلن فريق ليفربول الانكليزي تعاقده رسميا مع النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق روما الإيطالي بعقد طويل الأمد، دون الإعلان عن قيمة الصفقة.

وأعرب صلاح عن سعادته بالانضمام إلى النادي الانكليزي، حيث صرح لموقع ليفربول على الإنترنت “إنني متحمس للغاية للتواجد هنا، أشعر بسعادة بالغة”.

ومن المقرر أن يرتدي صلاح القميص رقم 11 مع ليفربول، بعدما قرر البرازيلي الدولي روبيرتو فيرمينو ارتداء القميص رقم 9.

صرح المصري محمد صلاح المنتقل حديثاً لصفوف ليفربول الإنجليزي أنه سعيد للغاية بانضمامه لفريقه المفضل الريدز، مشيراً إلى أنه سيعطي كل ما لديه من أجل ناديه الجديد.

وكان محمد صلاح قد أنضم بشكل رسمي منذ قليل لصفوف ليفربول لمدة 5 سنوات، قادماً من فريق روما الإيطالي بمبلغ يقدر بحوالي 35 مليون إسترليني.

وتحدث صلاح لموقع ليفربول الرسمي على الإنترنت قائلاً “أنا سعيد للغاية بانتقالي لليفربول، سعيد حقاً”.

وأضاف “سأعطي 100% من مجهودي لصالح الفريق، أريد حقاً الفوز بشيءٍ ما مع ليفربول النادي الذي أحبه”.”.

وتابع “لدينا نادي عظيم ولاعبين مميزين، وشاهدت الفريق الموسم الماضي ورأيت أن اللاعبين يعطون 100% من طاقتهم للفريق”.

وأكمل “الجميع يرى أن المدرب كلوب يعطي كل ما لديه للفريق، وأتمنى أن أحرز الألقاب مع ليفربول من أجل المشجعين والنادي”.

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المصدر : NBN