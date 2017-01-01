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بالصور ـ الكشف عن هوية منفذ هجوم إسطنبول الإرهابي

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية صورة كبيرة, المميز, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
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بالصور ـ الكشف عن هوية منفذ هجوم إسطنبول الإرهابي

كشفت وسائل إعلام تركية، عن هوية منفذ الهجوم الذي استهدف الملهى الليلي بمدينة إسطنبول فجر اليوم .

وأوضحت تقارير إعلامية أن المهاجم “تركستاني” الجنسية ويرجح أنه ينتمي لتنظيم “داعش”.

وقالت إنه نطلق من منطقة “زيتين بورنو ” في اسطنبول بسيارة تاكسي مباشرة إلى منطقة “أورتاكوي” التي يقع فيها الملهى الليلي مسرح الهجوم الدموي .

واستخدم منفذ الهجوم سلاح كلاشينكوف وقتل 39 شخصا وأصاب أكثر من 60 آخرين .

وكشف رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم عن احتمالات وتوقعات بشأن هوية منفذ هجوم إسطنبول، وقال إن قوى الأمن وأجهزة الشرطة والاستخبارات تنسق فيما بينها للتعرف على المهاجم وستعلن المعلومات عقب أي تطور في هذا الخصوص.

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المصدر : NBN

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