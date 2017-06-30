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بالصور ـ اللباس الثاني للموسم المقبل لنادي برشلونة

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مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية
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بالصور ـ اللباس الثاني للموسم المقبل لنادي برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني قميص الفريق الثاني للموسم المقبل، والذي يحمل لأول مرة اسم الشركة الراعية الجديدة.

ووقع برشلونة مع الشركة الراعية الجديدة بعقد ينتهي في عام 2021، بعد منافسة قوية مع عدد من الشركات الأخرى لرعاية النادي الكتالوني.

ونشر النادي الكتالوني عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل صورة القميص الثاني الجديد، والذي يُشبه في ألوانه القميص الثالث “للبلوجرانا” في الموسم المنصرم، ليكون متاحًا في الأسواق بداية من الشهر المقبل.

وسيرتدي النادي الكتالوني هذا القميص خلال المباريات التحضيرية، والجولة الودية في الولايات المتحدة الأميركية، والتي يواجه فيها يوفنتوس الإيطالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، بالإضافة إلى “الكلاسيكو” في ميامي أمام ريال مدريد.

وسينطلق الموسم الجديد لبرشلونة بكلاسيكو آخر أمام ريال مدريد في 12 أغسطس المقبل، ضمن السوبر المحلي.

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المصدر : وكالات

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